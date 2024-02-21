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Dünya
AA 21.02.2024 16:53

Lübnan'da İsrail uçakları kaynaklı "sonik patlama" paniğe yol açtı

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde neden olduğu "sonik patlama" başta okuldaki çocuklar olmak üzere vatandaşlarda paniğe yol açtı.

Lübnan'da İsrail uçakları kaynaklı "sonik patlama" paniğe yol açtı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Lübnan medyasında yer alan görüntülere göre, Nebatiye vilayetine bağlı Zibdin beldesinde İsrail uçakları, ses duvarını aşarak sonik patlama yaptı.

Patlama sesi nedeniyle beldedeki bir okulda bulunan öğrencilerin panik halde ağlamaya başladığı ve öğretmenleri tarafından yatıştırıldıkları görüldü.

Sınıfta yüksek ses nedeniyle kulaklarını elleriyle kapatan öğrenciler şaşkınlık ve korkuyla beklerken, patlama vatandaşlarda da paniğe neden oldu.

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının bugün Sur kentine bağlı Mecdel Zun beldesine düzenlediği saldırıda, anne ve kızı ölmüştü.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 206 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker, 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.

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