İspanyol bakanın gafı ülkesi ile Arjantin arasında diplomatik krize yol açtı

İspanyol Bakan Oscar Puente, 3 Mayıs'ta Salamanca kentindeki bir etkinlikte yaptığı konuşma sırasında, "Milei'yi televizyonda gördüm ve duyduklarımdan sonra kendi kendime dedim ki; hangi maddeleri kullanıyor bilmiyorum ama uyuşturucu kullanıyor. Seçimleri kazanması imkansız dedim ama oldu." ifadelerine yer verdi.

Bu ifadeler üzerine yazılı açıklama yapan Arjantin Devlet Başkanlığı Ofisi de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i, eşinin adının karıştığı yolsuzluk iddialarına atıf yaparak sert dille suçladı.

Arjantin Devlet Başkanlığı Ofisi, Sanchez'in "eşine yönelik yolsuzluk suçlamaları gibi ilgilenmesi gereken çok daha önemli sorunları olduğunu" ileri sürerek "İspanya Krallığı'nın iyiliği için milletinizin istikrarını ve dolayısıyla ülkemizle ilişkileri doğrudan etkileyen bu tür bir yolsuzluk skandalını açıklığa kavuşturmak için adaletin hızla harekete geçeceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca, "Pedro Sanchez, ayrılıkçılarla (Bask ve Katalan siyasi partileri kastederek) anlaşarak ve İspanya'nın dağılmasına yol açarak Krallığın birliğini tehlikeye attı. Yasa dışı göçe izin vererek İspanyol kadınlarını riske attı. Sadece yoksulluk ve ölüm getiren sosyalist politikalarıyla orta sınıfı tehlikeye attı. Biz Arjantinliler, bize sefalet ve çöküş getiren modeli değiştirmeyi seçiyoruz. İspanyol halkının da yakın zamanda yeniden özgür yaşamayı seçeceğini umuyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

İspanya krizi yumuşatmaya çalıştı

Bunun ardından İspanya hükümeti de Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, "iki ülke ve iki dost halk arasındaki ilişkilerle bağdaşmayan, Arjantin Devlet Başkanlığı Ofisi'nin kullandığı ifadeleri tamamen reddettiğini" bildirdi.

Krizi yumuşatmaya çalıştığı gözlenen İspanya hükümeti, "Arjantin halkıyla kardeşlik bağlarının güçlenmesi ve korunması için çalışmaya devam edeceğini" duyurdu.