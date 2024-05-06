9 yaşındaki Luci dünyaya seslendi: Gazze'deki çocukların barış içinde yaşama hakkı yok mu

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de 7 aydır yaklaşık 15 bin çocuk hayatını kaybetti. Can kaybının 35 bine dayandığı Gazze'de en çok zararı çocuklar gördü. 9 yaşındaki bir Filistinli kız çocuğu, dünyaya seslendi ve ''Ölmek istemiyorum'' dedi.

Gidecek yerleri olmayan Filistinli 9 yaşındaki Luci ve ailesi de Gazze'nin orta kesimlerinde kurdukları derme çatma çadırda yaşama tutunmaya çalışıyor.

"Korkuyorum"

Akrabalarını ve arkadaşlarını İsrail saldırılarında kaybetmenin şokunu atlatamayan küçük kız, bomba sesleri altında yaşamaktan ve ailesini kaybetmekten korktuğunu ifade ediyor.

Filistinli küçük kız, savaş uçaklarının seslerinden uzak güven içinde yaşamak istediğini ifade etti. Luci, "Neden biz dünyadaki diğer çocuklar gibi barış ve güven içinde yaşayamıyoruz. Gazze'deki çocukların barış içinde ve onurlu yaşama hakkı yok mu?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Bir gün çadırda yaşayacağının hiç aklına gelmediğini ifade eden Luci, "İsrail, güzel anılarla ve oyuncak bebeklerle dolu evimizi yerle bir etti. Arkadaşlarım, akrabalarım şehit oldu. Saldırılar nedeniyle oyuncaklarımı, anılarımı geride bırakıp başka bir yere sığındık. Savaşın bitmesini istiyorum" dedi.

"Ölmek istemiyorum"

Filistinli kız, Gazze kentinde anılarını ve oyuncaklarını arkasında bırakarak güvenli bir yer arayışıyla Gazze'nin orta kesimlerine doğru göç ettiklerini anlattı.

Sürekli süren bombardıman nedeniyle korktuğunu aktaran Luci, şunları söyledi:

"Savaştan çok korkuyorum. Saldırılarda arkadaşlarım şehit oldu. Teyzemin kızı şehit oldu. Teyzelerim, büyükannem ve amcalarım şehit oldu. Ölmek istemiyorum. Kendimi ve ailemi korumak istiyorum. Burada güvenli hiç yer yok. Buradan uzaklaşmak, ölüm, yıkım ve kan görüntülerinin olmadığı bir yere gitmek istiyorum."

Fuci, saldırıların bir an önce son bulmasını ve normal hayatına dönmek istediğini dile getirdi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'ndeki çocuklarda "yıkıcı düzeylerde" stres de dahil psikolojik hasarların oluştuğu konusunda uyarıda bulunmuştu.