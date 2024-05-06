Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları Tel Aviv'de sessiz protesto yaptı

İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçilerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik grup, başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası önünde toplandı. Göstericiler, "Hemen şimdi anlaşma" "Hiçbir bedel yüksek değildir", "Kurtarın" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail'de bu akşam başlayan Yahudi soykırımı (Holokost) anma etkinlikleri nedeniyle protesto sessiz gerçekleştirildi. Göstericiler zaman zaman Savunma Bakanlığının önündeki Menahem Begin Caddesi'ni trafiğe kapattı. Yolda araç kuyrukları oluştu.

İsrail polisi çevrede bulunmasına rağmen yol kapatan göstericilere müdahale etmedi. Göstericiler trafiği bir süre kapattıktan sonra yeniden araçların geçişi için yoldan çekildi.

Aynı şekilde bir grup gösterici de Savunma Bakanlığı önündeki üst geçitte Gazze Şeridi'ndeki 130 kadar İsrailli esiri temsilen mumlar yaktı.