Açık 20.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.10.2023 17:00

İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki orman yangını nedeniyle 3 binden fazla kişi tahliye edildi

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'ndan Tenerife'de çıkan orman yangını sebebiyle 3 bini aşkın kişinin tahliye edildiği açıklandı.

İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki orman yangını nedeniyle 3 binden fazla kişi tahliye edildi
[Fotograf: İHA]

Tenerife'nin acil durum yetkilisi Blanca Perez, yaptığı açıklamada, dün gece geç saatlerde çıkan yangının hızla büyümesiyle tahliyeye başladıklarını belirtti.

Perez, alevlerin yaklaşık 15 bin hektarlık alana yayıldığını, bunun Ada'da son 40 yıldaki en kötü orman yangını olduğunu bildirdi.

Kanarya Adaları Özerk Yönetimi Başkanı Fernando Clavijo da yangın nedeniyle 3 binden fazla kişinin tahliye edildiği bilgisini vererek, alevlere müdahalede Acil Müdahale Askeri Birliği (UME) ekiplerinin yardımlarından ve ekipmanlarından faydalandıklarını kaydetti.

Ada, ağustosta da orman yangınlarıyla mücadele etmişti

Tenerife'de ağustos ayında yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangını nedeniyle 5 köy boşaltılmıştı.

Clavijo, İspanya emniyet güçlerine bağlı kırsal alanlarda düzeni sağlamaktan sorumlu askeri teşkilat "Sivil Muhafızlar"ın, Tenerife Adası'ndaki Arafo Dağı'nda 15 Ağustos'ta başlayan orman yangınının "kundaklama sonucu" çıktığını doğruladığını açıklamıştı.

Tenerife Valisi Rosa Davila da 8 bin hektardan fazla ormanın yandığını dile getirmiş ve yaklaşık 12 bin kişinin tahliye edildiğini duyurmuştu.

ETİKETLER
İspanya Orman Yangını
Sıradaki Haber
Zimbabve'de kolera salgınında ölenlerin sayısı 100'ü geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:32
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
18:28
PKK/YPG'nin bomba uzmanı Adıyaman’da yakalandı
18:10
Türk Dünyası Noterler Birliği kuruldu
17:53
Yunanistan'daki suya karışan kimyasallar kamu sağlığını tehdit ediyor
17:50
Türkiye ile KKTC arasında eğitim alanında işbirliği
17:33
İyi Parti'nin Eskişehir adayı belli oldu
Hakan Fidan'ın 'net' mesajı dünya basınında
Hakan Fidan'ın 'net' mesajı dünya basınında
FOTO FOKUS
Kenya'da belirlenemeyen hastalık: 95 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Kenya'da belirlenemeyen hastalık: 95 öğrenci hastaneye kaldırıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ