Parçalı Bulutlu 0.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.01.2026 01:26

İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı: 39 ölü

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Kurtuba kenti yakınlarında iki hızlı trenin raydan çıkması sonucu 39 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı: 39 ölü
[Fotograf: Reuters]

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Endülüs özerk yönetimi ve Sivil Koruma kaynaklarına dayandırdığı haberde dün akşam Kurtuba'ya bağlı Adamuz beldesinde meydana gelen tren kazasının ardından 48 kişinin tedavi gördüğü, 12'sinin yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Kazada yaşamını yitirenlerin sayısının ise 39'a çıktığı açıklandı.

Jandarmanın kriminoloji uzmanlarının, hayatını kaybedenlerin kimliklerini hem parmak izi hem de DNA analizi yoluyla tespit etmek için ekibe katılacağı duyuruldu.

Kazanın ardından Adamuz'da kurulan sahra hastanesinde 150'den fazla kişiye ilk yardımda bulunulduğu bildirildi.

200'den fazla sefer iptal edildi

İspanya demir yolu ulaşım şirketi Renfe, kaza sebebiyle Endülüs istikametindeki 200'den fazla seferin iptal edildiğini duyurdu.

Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, Malaga-Madrid seferini yapan hızlı trenin raydan çıktığı kazayla ilgili, "Son derece garip bir kaza." değerlendirmesinde bulundu.

Puente, trenin yeni olduğunu, rayların yenilendiğini ve kazanın düz hat üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Başbakan Sanchez, tüm programlarını iptal etti

Başbakan Pedro Sanchez, kaza nedeniyle bugünkü tüm programlarını iptal etti.

Sanchez'in gün içinde kaza bölgesine giderek yetkililerle görüşeceği bildirildi.

Malaga-Madrid seferini yapan, 317 yolcunun bulunduğu, İryo şirketine bağlı hızlı trenin son üç vagonu dün yerel saatle 19.39'da (TSİ 21.39) Adamuz yakınlarında raydan çıkmış, bu sırada karşı yönden gelip Huelva'ya doğru giden, 100 yolcu taşıyan, Renfe şirketine bağlı tren raylara devrilen vagonlara çarpmıştı.

ETİKETLER
Hızlı Tren İspanya Tren Kazası
Sıradaki Haber
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Tüm Suriyeliler için bir kazanım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:39
Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı'mızı geleceğe hazırlıyoruz
16:13
Tekirdağ'da sahilde kırmızı yosun birikti
15:51
İstanbul Valiliğinden ağır taşıtlar ve kuryelere ilişkin açıklama
16:25
MKE ve Katarlı Barzan Holding arasında stratejik ortaklık
15:46
Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldi
15:22
Grönland Başbakanı Nielsen, ABD'nin gümrük kararının "çizgilerini değiştirmediğini" belirtti
Gazze'de Filistinlilere yemek dağıtımı yapıldı
Gazze'de Filistinlilere yemek dağıtımı yapıldı
FOTO FOKUS
Alibeyköy’de karda kayan İETT otobüsü direğe çarptı
Alibeyköy’de karda kayan İETT otobüsü direğe çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ