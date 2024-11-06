İspanya'da 218 kişinin öldüğü sel felaketinde 89 kişi halen kayıp

İspanya'nın resmi haber ajansı EFE, Veri Entegrasyon Merkezi'ni (CID) kaynak göstererek sel felaketinin bir hafta sonrasında ilk defa resmi kayıp sayısını açıkladı.

CID'e göre, mevcut durumda resmi kayıtlarda 89 kişi halen kayıp olarak gözükürken, bu sayının belirleyici olmadığı, kayıtlardan düşmeyen ya da hiç kayıtlara girmeyen kayıpların da olabileceği aktarıldı.

Valensiya'da 213, Kastilya-La Mancha'da 4 ve Endülüs'te 1 olmak üzere en az 218 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin yaşandığı bölgelerde kimlik tespitin yanı sıra arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

186 kişi yağmalama veya hırsızlıktan yakalandı

Öte yandan, selden etkilenen bölgelerde yağmalama ve hırsızlık vakaları görülmeye devam ediliyor.

İspanya Ulusal Polisi ve Jandarmasından verilen bilgilerde, bugüne kadar 186 kişinin yağmalama veya hırsızlık suçundan gözaltına alındığı, bunlardan 87'sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği duyuruldu.