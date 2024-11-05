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Dünya
AA 05.11.2024 22:54

Netanyahu Gallant'ı görevden aldı, İsrail'de sokaklar karıştı

İsrail'de çok sayıda kişi Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasını protesto etmek için sokaklara döküldü.

Netanyahu Gallant'ı görevden aldı, İsrail'de sokaklar karıştı
[Fotograf: AA]

Netanyahu'nun Gallant'ı görevden alarak yerine Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ı ataması İsrail'de muhalefet kesimi tarafından eleştirildi.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Netanyahu'nun kararını protesto etmek için çok sayıda kişi başkent Tel Aviv'deki Ayalon Caddesi'nde toplanmaya başladı.

Caddeyi trafiğe kapatıp ateş yakan göstericiler Netanyahu hükümeti karşıtı sloganlar attı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İsrail basınında Tel Aviv'in yanı sıra Kudüs ve bazı şehirlerde de sokak gösterilerinin düzenlendiğine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldı
Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldı

İsrail muhalefeti, Netanyahu'nun Gallant'ı görevden almasının ardından protesto çağrısında bulunmuştu.

Daha önce Netanyahu ve Gallant arasında anlaşmazlıkların bulunduğu gündeme gelmişti.

Netanyahu, 2023'te de Gallant'ı görevden almaya çalışmış ancak patlak veren sokak protestoları sonrası geri adım atmıştı.

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