İşgalci İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 3 bin 13'e çıktı

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ülkeye yönelik hava saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.
İsrail'in Lübnan'da dün düzenlediği saldırılarda 11 kişinin öldüğü, 61 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 13'e ulaştı.
Açıklamada, İsrail saldırılarında yaralananların sayısının ise 13 bin 553'e yükseldiği aktarıldı.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 539 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.