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Dünya
AA 06.11.2024 00:15

FBI: Oy verme merkezlerine yönelik bomba ihbarları Rusya kaynaklı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), birkaç eyalette oy verme merkezlerine yönelik bomba ihbarlarının farkında olduklarını belirterek, "Bu ihbarların çoğunun Rusya kaynaklı e-posta alanlarından geldiğinin tespit edildiğini" bildirdi.

FBI: Oy verme merkezlerine yönelik bomba ihbarları Rusya kaynaklı
[Temsili fotoğraf: AA]

FBI'dan yapılan açıklamaya göre, birkaç eyalette oy verme merkezlerine yönelik yapılan ihbarların Rusya kaynaklı e-posta alanlarından geldiği tespit edildi ancak şu ana kadar yapılan incelemeler sonucu bu ihbarların hiçbirinin "güvenilir" olmadığının belirlendi.

FBI'ın seçim bütünlüğünü önceliklendirdiği belirtilen açıklamada, "Seçimlere yönelik herhangi bir tehdide yanıt vermek ve Amerikalıların oy kullanma hakkını güvence altına almak için eyalet ve yerel kolluk kuvvetleriyle yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." denildi.

Georgia eyaletindeki oy verme merkezlerine 5 bomba ihbarı

Fulton bölgesinin seçim direktörü Nadine Williams, düzenlediği basın toplantısında, Georgia eyaletinde yapılan 5 bomba ihbarı nedeniyle iki farklı oy verme merkezinin geçici süreyle tahliye edildiğini kaydetmişti.

Williams, bu ihbarların sahte olduğunun tespit edildiğini belirtmişti.

Oy verme merkezlerinin tekrar faaliyete geçtiğini söyleyen Williams, bu merkezlerin biraz daha uzun açık kalması için başvuru yapıldığını aktarmıştı.

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