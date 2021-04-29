Sağlık Bakanlığının güncellediği COVID-19 verilerine göre, ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı bugün değişmeyerek 230'da kaldı.

Ceuta ve Melilla kentleri dışında Bask, Navarra, Madrid, Katalonya, Rioja ve Aragon özerk yönetimleri salgının en yoğun görüldüğü bölgeler olarak öne çıkmaya devam etti.

Ülkede son 24 saatte kaydedilen 137 artışla toplam can kaybı 78 bin 80'e, vaka sayısı da 3 milyon 514 bin 942'ye ulaştı.

Bakanlık mevcut durumda 9 bin 787 COVID-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 2 bin 320'sinin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranında yüzde 44 ile Madrid ilk sırada bulunuyor.

OHAL'in 9 Mayıs'ta sona ermesi bekleniyor

Salgından dolayı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma kısıtlaması, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina, ev misafirliği yasağı ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.

Hükümet, OHAL'i öngörüldüğü gibi 9 Mayıs'ta sonlandırmayı planlıyor.