Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 20:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de 13 saatlik silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde ihbar üzerine bir adrese giden polis ile evdeki silahlı saldırgan arasında yaklaşık 13 saat süren çatışma yaşandı. Çatışmada 2'si polis 5 kişi hayatını kaybetti.
ABD Watauga ilçe şerifi ofisinden yapılan açıklamada, Blue Ridge kasabasında ev sakini ile polisler arasında silahlı çatışma yaşandığı açıklandı.
Çatışmada, 5 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, ölenlerin 2'sinin polis, 1'inin saldırgan, 2'sinin ise saldırganın anne ve üvey babası olduğu duyuruldu.
Açıklamada, ihbar üzerine eve giden polis ile girişe barikat kuran ev sahibi arasında yaklaşık 13 saat çatışma yaşandığı söylendi.
Etiketler: ABD
Sıradaki Haber
Toronto oyuncularının antrenmanına "timsah" geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz