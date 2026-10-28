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Dünya
AA 28.10.2026 13:03

İspanya Başbakanı Sanchez: Hızlı tren kazasından dolayı derin üzüntü duyuyorum

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, iki hızlı yolcu treninin çarpışması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği kazadan derin üzüntü duyduğunu açıkladı.

İspanya Başbakanı Sanchez: Hızlı tren kazasından dolayı derin üzüntü duyuyorum

Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Toledo'daki ciddi tren kazasından dolayı derin üzüntü duyuyorum. Ulaştırma Bakanı, Kastilya ve Leon Özerk Hükümet Başkanı ile sürekli iletişim halindeyim. Acil servisler, ilgili tüm yetkililerle koordinasyon halinde, kazadan etkilenenlere yardım etmek ve güvenliklerini sağlamak için sahada çalışıyor. Düşüncelerim, dayanışmam ve desteğim tüm mağdurlar ve aileleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.

Kazadan dolayı bu sabahki programını iptal eden Sanchez'in olay yerine gideceği aktarıldı.

Diğer yandan İspanyol basınında hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlerde, "Ana sinyalizasyon sisteminin arızalanması sırasında bir teknik operatörün yaptığı insan hatasının kazanın muhtemel nedeni olduğu" iddia edildi.

Kaza öncesinde otomatik güvenlik sistemi arızalandığından trenlerin durduğu, hizmetin insan kontrolü altında yeniden başlatıldığı ve kazanın da bu sırada olduğu bilgisi paylaşıldı.

64 kişinin öldüğü kaza 544 yolcuyu etkiledi

Madrid'den Sevilla'ya giden Renfe şirketine ait AVE hızlı treni ile karşı yönden gelen Iryo şirketine ait hızlı tren çarpışmıştı.

64 kişinin öldüğü, çok sayıda yaralının olduğu kazadan 544 yolcu (397 AVE, 147 Iryo) etkilendi.

Kaza dolayısıyla Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tren seferleri geçici olarak durduruldu.

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