Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) 2020'deki Mars görevi için başlattığı proje sosyal medyada büyük ilgi çekti.

NASA'nın "İsmini Mars'a Gönder" kampanyasında, Türkiye en fazla katılım gösteren ülkeler arasında.

Konunun sosyal medyadan duyulması üzerine dünya çapında 1 milyon 615 bin 864 kişi başvurdu. Türkiye'den ise 308 bin 454 kişi, ismini Mars'a göndermek istedi.

Formu doldurana temsili biniş kartı veriliyor

NASA, 2020 yılında Güneş sistemindeki en yakın komşumuz olan Mars’a yeni bir Rover uzay aracı gönderecek. Uzay meraklılarını bu görevin içine isimleri ile dahil etmek isteyen NASA, "Send Your Name to Mars" (İsmini Mars’a Gönder) adlı bir kampanya başlattı.

Bu kampanya sayesinde hazırlanan web sayfasını ziyaret edenler formu doldurduktan sonra isimleri, gidecek uzay aracının içine yerleştirilecek çipe yazılacak.

Formun doldurulmasından sonra 2020’deki Mars görevi için temsili bir biniş kartı veriliyor. Kartın şekli aynı uçak biletlerini benzetilerek tasarlanmış hatta esprili bir yaklaşımla uçaklarda uçulan mesafeye göre verilen mil puanları bile yer alıyor.

Kayıtlar, 30 Eylül’e kadar sürecek.

NASA, Mars 2020 isimli projesinde geliştirdiği insansız izci aracıyla, kızıl gezegende eski mikrobik yaşam formları arayacak.

2012 yılında Mars'a inen Curiosity uzay aracının devamı niteliğinde geliştirilen ve 2020’nin temmuz veya ağustos ayında uzaya gönderilmesi beklenen yeni araç, aynı zamanda Mars arazisinde yüzey altı ve üstünde taş ile toprak örnekleri toplayacak.

Kaynak: İHA