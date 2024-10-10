Çok Bulutlu 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.10.2024 03:46

İslami kuruluşlardan Gazze'deki soykırımı durdurmak için "seferberlik" çağrısı

Farklı ülkelerdeki 16 İslami sivil toplum kuruluşu, Arap ve İslam ülkelerinin liderlerine, İsrail’in bir yılı aşkın süredir Gazze'de sürdürdüğü soykırımı durdurmak için "seferberlik" çağrısında bulundu.

İslami kuruluşlardan Gazze'deki soykırımı durdurmak için "seferberlik" çağrısı

Filistin Alimler Heyeti, Tek Ümmet Heyeti, Eritre Alimler Birliği, Sünni Alimler Birliği, Cezayir'deki Maâli Bilim ve Eğitim Derneği, Lübnan’daki Davetçiler Konseyi ve Irak Kudüs'ü Destekleme Koalisyonunun aralarında olduğu 16 İslami kuruluş, "Tufan Alimleri Bildirisi" adıyla ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde’nin pazartesi günü yayımladığı video mesajında, İslam dünyasındaki alimlere Gazze ile dayanışmalarını artırmaları yönündeki çağrısına atıfta bulunuldu.

'Filistin'deki Müslümanlar tüm yollarla desteklenmeli'

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Filistin'in tamamı, denizden nehire kadar, tüm Müslümanların toprağıdır ve kimsenin bu topraklardan bir karışını bile feda etme ya da vazgeçme hakkı yoktur. Mübarek Mescid-i Aksa, tüm bölümleriyle, alanıyla, üstüyle ve altıyla tamamen Müslümanlara aittir ve başkalarının orada hiçbir hakkı yoktur."

Bildiriye imza atan İslami kuruluşlar, Arap ve İslam ülkelerinin liderlerine, İsrail’in bir yılı aşkın süredir Gazze'de sürdürdüğü soykırımı durdurmak ve kutsal mekânları özgürleştirmek için "seferberlik" çağrısı yaparak, askeri müdahale de bulunmalarını istedi.

Bildiride, seferberlik mümkün olmazsa Filistin'deki Müslümanların tüm yollarla desteklenmesi, İsrail ile siyasi ve ticari ilişkilerin kesilmesi ve normalleşme anlaşmalarının iptal edilmesi talep edildi.

ETİKETLER
İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor: 10 ölü, 12 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:32
Katil İsrail ordusunun Lübnan'a saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti
14:38
SGHM'den "hava aracı bakım teknisyeni ithal edileceği" iddialarına yalanlama
14:39
Avrupa'da "evsiz çocuklar" sorunu alarm veriyor
14:36
TBMM'de kadına yönelik şiddete karşı araştırma komisyonu kurulacak
14:35
Şehidimiz Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan son yolculuğuna uğurlandı
14:32
Robot köpek görme engellilere yardım edecek
Arnavutluk'taki Namazgah Camisi
Arnavutluk'taki Namazgah Camisi
FOTO FOKUS
Polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: 2 yaralı
Polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: 2 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ