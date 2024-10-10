İslami kuruluşlardan Gazze'deki soykırımı durdurmak için "seferberlik" çağrısı

Filistin Alimler Heyeti, Tek Ümmet Heyeti, Eritre Alimler Birliği, Sünni Alimler Birliği, Cezayir'deki Maâli Bilim ve Eğitim Derneği, Lübnan’daki Davetçiler Konseyi ve Irak Kudüs'ü Destekleme Koalisyonunun aralarında olduğu 16 İslami kuruluş, "Tufan Alimleri Bildirisi" adıyla ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde’nin pazartesi günü yayımladığı video mesajında, İslam dünyasındaki alimlere Gazze ile dayanışmalarını artırmaları yönündeki çağrısına atıfta bulunuldu.

'Filistin'deki Müslümanlar tüm yollarla desteklenmeli'

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Filistin'in tamamı, denizden nehire kadar, tüm Müslümanların toprağıdır ve kimsenin bu topraklardan bir karışını bile feda etme ya da vazgeçme hakkı yoktur. Mübarek Mescid-i Aksa, tüm bölümleriyle, alanıyla, üstüyle ve altıyla tamamen Müslümanlara aittir ve başkalarının orada hiçbir hakkı yoktur."

Bildiriye imza atan İslami kuruluşlar, Arap ve İslam ülkelerinin liderlerine, İsrail’in bir yılı aşkın süredir Gazze'de sürdürdüğü soykırımı durdurmak ve kutsal mekânları özgürleştirmek için "seferberlik" çağrısı yaparak, askeri müdahale de bulunmalarını istedi.

Bildiride, seferberlik mümkün olmazsa Filistin'deki Müslümanların tüm yollarla desteklenmesi, İsrail ile siyasi ve ticari ilişkilerin kesilmesi ve normalleşme anlaşmalarının iptal edilmesi talep edildi.