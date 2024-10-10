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Dünya
AA 10.10.2024 00:44

ABD'den İsrail'e sert uyarı: Doğruysa kabul edilemez

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Gazze'de saldırılardan kaçmaya çalışan Filistinli sivillere ateş etmesine ilişkin, "Doğruysa bu kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

ABD'den İsrail'e sert uyarı: Doğruysa kabul edilemez

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, gazetecilerin Orta Doğu'daki gelişmeler ve Gazze'deki insani durum hakkındaki sorularını cevapladı.

İsrail askerlerinin Gazze'de saldırılardan kaçmaya çalışan bazı Filistinlilere ateş ettiğine dair raporları gördüğünü belirten Miller, "Bu raporların ayrıntıları hakkında konuşamam ama açıkçası, doğruysa bu kabul edilemez" dedi.

Miller, "Eğer kaçan Filistinli sivillere, İsrail güçleri tarafından ateş edilmesi gibi bir durum varsa bu kabul edilemez. İsrail hükümetinin bunu araştırmasını ve doğrulanırsa, bunu yapanlardan hesap sorulmasını bekleriz" ifadesini kullandı.

İşgalci İsrail, Gazze'nin kuzeyinde hasta çocukların tahliyesini engelliyor
İşgalci İsrail, Gazze'nin kuzeyinde hasta çocukların tahliyesini engelliyor

İsrail askerlerinin dün, Gazze'nin kuzeyindeki saldırılardan kaçan Filistinlilere tahliye sırasında ateş açması sonucunda bazı sivillerin yaralandığına dair görüntüler uluslararası medya kuruluşlarında yayımlanmıştı.

İsrail ordusundan 15 Aralık 2023'te yapılan açıklamada, ordu güçlerinin, Şucaiyye'deki çatışmalarda 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımlayarak ateş açması sonucu bu kişileri öldürdükleri ifade edilmişti.

Ayrıntılı incelemenin ardından, Gazze'deki bir binadan belden yukarısı çıplak vaziyette, beyaz bir bayrak sallayarak çıktıktan sonra İsrail askerlerince öldürülen kişilerin 28 yaşındaki Yotam Haim, 24 yaşındaki Samer Talalka ve 26 yaşındaki Alon Shamriz olduğu belirlenmişti.

"Gazze'deki insani durum konusunda inanılmaz derecede endişeliyiz"

Sözcü Miller, "Gazze'deki ve özellikle Gazze'nin kuzeyindeki insani durum konusunda inanılmaz derecede endişeliyiz" diye konuştu.

Bu konunun, ABD ve İsrail hükümetleri arasında ivedi şekilde tartışıldığını belirten Miller, "İsrail hükümetine, uluslararası insancıl hukuk uyarınca yiyecek, su ve diğer ihtiyaç duyulan insani yardımların Gazze'nin her yerine ulaştırılmasına izin verme yükümlülüğü olduğunu açıkça belirttik" ifadesini kullandı.

Miller, İsrailli yetkililerin bu konuda "yükümlülüklerine uymalarını" beklediklerini dile getirdi.

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