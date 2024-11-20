İşgalci İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarını kundakladı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah kenti yakınlarındaki El-Mezraa el-Garbiyye beldesine baskın düzenledi.

Beldedeki yerleşim yeri Horşa'dan sızan İsrailli grup, Filistinlilere ait 3 aracı ateşe verdi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda El-Mezraa el-Garbiyye'deki araçların alev aldığı görülüyor.

Söz konusu belde Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından su kaynaklarının tahrip edilmesi, evlerin taşlanması, araçların camlarının kırılması gibi daha önce de çok sayıda saldırıya maruz kaldı.

Yaklaşık iki hafta önce Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'daki El-Bire kentinde bulunan sanayi bölgesine baskın düzenleyerek Filistinlilere ait 20 aracı yakmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk en az 785 Filistinli hayatını kaybetti.