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Dünya
AA 20.11.2024 10:30

ABD'nin Los Angeles kentinde Meclis, göçmenlerin korunmasını öngören yönetmeliği kabul etti

ABD'nin Los Angeles kentinde Belediye Meclisi, kentte yaşayan göçmenlerin korunmasının yasalar çerçevesinde düzenlenmesini öngören yönetmeliği oy birliğiyle kabul etti.

ABD'nin Los Angeles kentinde Meclis, göçmenlerin korunmasını öngören yönetmeliği kabul etti

Bir yıldan uzun bir süre önce taslağı hazırlanan ve kentteki göçmenleri korumak amacıyla, kent kaynaklarının ve personelinin federal göçmenlik uygulamalarını yürütmek üzere kullanılmasını yasaklayan yönetmelik kararı, ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentindeki Belediye Meclisinde oylamaya sunuldu.

"Sığınak şehir" olarak adlandırılan yönetmelik, mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis üyesi Hugo Soto-Martinez, Los Angeles'ın Göç ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE) ile hiçbir şekilde iş birliği yapmayacağına dair "çok net bir mesaj" verdiklerini kaydederek, "insanların kendilerini güvende hissetmelerini" amaçladıklarını belirtti.

Öte yandan, Belediye binası önünde toplanan çok sayıda kişi, ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ın ocakta başlayacak yeni dönem yönetimine ilişkin endişelerini ve kentin göçmen nüfusunu koruma isteklerini dile getirdi.

Los Angeles Belediye Meclisinin bu adımı, seçilmiş Başkan Trump'ın göçmenlere yönelik "toplu sınır dışı etme" vaadinin ardından geldi.

Trump, 18 Kasım'da, Truth Social sosyal medya platformunda kendisini etiketleyerek "Haberlere göre, Trump yönetimi ulusal acil durum ilan etmeye hazırlanıyor ve kitlesel sınır dışı etme programıyla (Joe) Biden'ın işgalini geri çevirmek için askeri varlıkları kullanacak" paylaşımını yapan bir kişiye "Doğru" yanıtını vererek, ülkede bulunan düzensiz göçmenlerin toplu sınır dışı edilmesi planının, ulusal acil durum ilanını ve orduyu içereceğini teyit etmişti.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump, 5 Kasım'da yapılan 2024 Başkanlık Seçimleri kampanyası sırasında, ABD ile savaş halindeki bir ülkeden gelen ve 14 yaş üstü herkesin gözaltına alınarak sınır dışı edilmesine izin veren 18. yüzyıldan kalma "Yabancı Düşmanlar Yasası"nı kullanarak düzensiz göçmenleri toplu olarak sınır dışı etme sözü vermişti.

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