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Dünya
AA 27.10.2024 02:49

İşgalci İsrail'in saldırılarında 4 İran askeri hayatını kaybetti

İran, İsrail'in saldırılarında 4 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İşgalci İsrail'in saldırılarında 4 İran askeri hayatını kaybetti

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gece İran'a düzenlediği saldırılarda 4 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Buna göre, Binbaşı Hamza Cihandide, Binbaşı Seccad Mansuri, Astsubay Mehdi Şahruhifer ve Astsubay Mehdi Nekevi'nin yaşamlarını yitirdiği ifade edildi.

İsrail'in İran'a saldırısı

İsrail, İran’ın 1 Ekim’deki füze saldırılarına "misilleme" olarak İran’daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı

İşgalci İsrail İran'a saldırdı
İşgalci İsrail İran'a saldırdı

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

İsrailli Bakan: İran'a saldırı 'ön hazırlık' niteliğinde
İsrailli Bakan: İran'a saldırı 'ön hazırlık' niteliğinde

İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.

İran, İsrail saldırısına "orantılı karşılık" vereceklerini açıkladı

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, ismi açıklanmayan bir kaynak Tahran'ın, İsrail'in gece saatlerinde gerçekleştirdiği hava saldırısına karşılık vereceğini ifade etti.

Kaynak, "Önceden belirttiğimiz gibi İran, İsrail'in saldırılarına cevap vermeye hazırlıklıdır. İran, herhangi bir saldırıya karşılık verme hakkını saklı tutar. İsrail'in herhangi bir eylemine uygun karşılık alacağına şüphe yoktur." ifadelerini kullandı.

"İran'a saldırı 'ön hazırlık' niteliğinde"

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yaptığı açıklamada, "İran'ın stratejik varlıklarını hedef alma çağrısının kendi görüşü olduğunu ve bunu diğer platformlarda da dile getirmeye devam edeceğini" belirtti.

Ben-Gvir ayrıca, "İsrail'in, İsrail'i yok etmekle tehdit eden İran tehdidini ortadan kaldırmak için tarihi bir sorumluluğu olduğunu" kaydetti.

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