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Dünya
AA 27.10.2024 01:35

İsrailli Bakan: İran'a saldırı 'ön hazırlık' niteliğinde

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İran’a yönelik gece yapılan saldırının "ön hazırlık" niteliğinde olduğunu belirterek, bir sonraki adımın "stratejik varlıkların hedef alınması" olması gerektiğini ifade etti.

İsrailli Bakan: İran'a saldırı 'ön hazırlık' niteliğinde
[Fotograf: Reuters]

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yaptığı açıklamada, "İran'ın stratejik varlıklarını hedef alma çağrısının kendi görüşü olduğunu ve bunu diğer platformlarda da dile getirmeye devam edeceğini" belirtti.

Ben-Gvir ayrıca, "İsrail'in, İsrail'i yok etmekle tehdit eden İran tehdidini ortadan kaldırmak için tarihi bir sorumluluğu olduğunu" kaydetti.

İsrail'in İran'a saldırısı

İsrail, İran’ın 1 Ekim’deki füze saldırılarına "misilleme" olarak İran’daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

İşgalci İsrail İran'a saldırdı
İşgalci İsrail İran'a saldırdı

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.

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