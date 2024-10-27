Açık 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.10.2024 00:10

Katil İsrail Beyt Lahiya'da en az 35 Filistinliyi öldürdü

Soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da düzenlediği saldırıda en az 35 Filistin öldü. Hamas, söz konusu katliamın, modern çağın gördüğü en çirkin soykırım biçimlerinden biri olduğunu açıkladı.

Katil İsrail Beyt Lahiya'da en az 35 Filistinliyi öldürdü
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, katil İsrail ordusu, Beyt Lahiya'daki Batı Kavşağı yakınlarında 5 eve saldırı düzenledi.

Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 35 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı.

İsrail'in, sağlık ekiplerini hedef alması ve hastaneleri hizmet dışı bırakması nedeniyle Filistinliler ölü ve yaralıları civardaki evlere taşımak zorunda kaldı.

Hamas: Modern çağın tanık olduğu en çirkin soykırım 

Öte yandan Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in, Beyt Lahiya'da işlediği vahşi katliamın, modern çağın tanık olduğu en çirkin soykırım ve zorla yerinden edilme biçimlerinden biri olduğu ifade edildi.

Uluslararası toplum ve kurumlarının, cani ABD iradesine teslim olması ve işgal ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki halkı evlerini terk etmeye zorlaması karşısında sessiz kalması nedeniyle yüzbinlerce kişinin maruz kaldığı bu soykırımdan sorumlu olduğu kaydedildi.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
İsrail'in kuşattığı hastaneden çıkartılan Filistinli kadın: Günlerce susuz ve gıdasız kaldık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:12
Ankara'da araç direğe çarptı: 4 kişi öldü
02:52
İşgalci İsrail'in saldırılarında 4 İran askeri hayatını kaybetti
02:45
Rize Valiliği'nden 'şiddetli yağış' uyarısı
02:26
Özbekistan parlamento seçimi için bugün sandığa gidiyor
02:05
Gazi Üniversitesi Kazakistan'da şube açacak
01:38
İsrailli Bakan: İran'a saldırı 'ön hazırlık' niteliğinde
SOLOTÜRK'ten 29 Ekim için İstanbul semalarında prova uçuşu
SOLOTÜRK'ten 29 Ekim için İstanbul semalarında prova uçuşu
FOTO FOKUS
Çatıda mangal keyfi yangınla bitti
Çatıda mangal keyfi yangınla bitti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ