Açık 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.10.2024 19:56

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki köyleri fosfor bombasıyla hedef aldı

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin köylerini fosfor bombasıyla bombaladı.

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki köyleri fosfor bombasıyla hedef aldı
[Fotograf: AA]

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin köylerini fosfor bombasıyla hedef aldı.

İsrail, güneydeki Sur kentinin köylerine hava saldırıları düzenledi. Saldırı sonucu köylerde büyük yangınlar meydana geldi. Bölgede bazı köylerde de elektrikler tamamen kesildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İsrail ordusu ayrıca güneydeki bazı kent ve köylere de hava saldırılarını sürdürdü.

Saldırılarda ölen ya da yaralananların olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 634 kişi öldü, 12 bin 252 kişi yaralandı.

ETİKETLER
Lübnan İsrail
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Lübnan'a son saldırısında 19 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:49
Rize'de sağanak: Derede su seviyesi yükseldi, heyelan oldu
20:41
Antalya'da tarım araçlarının bulunduğu depoda yangın
20:35
Artvin'de yoğun kar yağışı: Sürücüler zor anlar yaşadı
19:55
Erdoğan, depremin 5. gününde kurtarılan aileyi yeni konutunda ziyaret etti
19:52
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
20:05
Deprem konutları kurayla hak sahiplerine teslim edildi
SOLOTÜRK'ten 29 Ekim için İstanbul semalarında prova uçuşu
SOLOTÜRK'ten 29 Ekim için İstanbul semalarında prova uçuşu
FOTO FOKUS
ABD damgalı etten KAAN uçağına
ABD damgalı etten KAAN uçağına
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ