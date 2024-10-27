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Dünya
AA 27.10.2024 00:44

Zelenskiy yeni subay yasasını onayladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yabancıların veya Ukrayna vatandaşı olmayanların orduda subay pozisyonunda görev yapmasına olanak tanıyan yasayı imzaladı.

Zelenskiy yeni subay yasasını onayladı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Ukrayna Parlamentosunun resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, yabancı uyruklu kişilerin veya Ukrayna vatandaşlığı olmayanların Ukrayna ordusunda görev yapmalarına yönelik bir yasayı imzaladığı belirtildi.

Parlamento 10 Ekim'de, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Devlet Özel Taşıma Servisi ve Ukrayna Ulusal Muhafız Teşkilatında yabancıların veya Ukrayna vatandaşı olmayanların sözleşmeli askerlik hizmeti usulüne ilişkin, bazı yasalarda değişiklik yapılmasına dair tasarıyı kabul etmişti.

Rusya'dan tepki

Diğer yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenskiy'in kararına verdiği tepkide, "Böylece, yabancı komutanlar, Ukraynalıların işini daha aktif şekilde bitirecek. Aksi takdirde, bir Ukraynalı acıyarak, diğer bir Ukraynalıyı ölüme göndermeyecek. Zelenskiy'e bunun için para verilmiyor." ifadelerini kullandı.

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