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Dünya
AA 26.11.2024 23:15

İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 823'e yükseldi

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 55 artarak 3 bin 823'e çıktı.

İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 823'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarındaki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 55 kişinin öldüğü, 160 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 960'ı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 823'e, yaralı sayısının 15 bin 859'a yükseldiği belirtildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası sürerken Lübnan hükümeti, yerinden olan kişilerden 610 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıklamıştı.

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