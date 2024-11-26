İşgalci İsrail'in Beyrut'un merkezine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları Beyrut'un merkezindeki Berbur ve el-Mezraa bölgelerinin yanı sıra Sultan İbrahim Caddesi'nde çok sayıda binayı hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Berbur'a düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Hedef alınan bölgeden ceset parçalarının çıkarıldığı ve kimlik tespitinin DNA örneklerine göre yapılacağı duyuruldu.

Beyrut'un merkezine düzenlenen İsrail saldırılarında ölen ve yaralananlara ilişkin henüz başka açıklama yapılmadı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki El-Basta bölgesinde bulunan Hatemü'l Enbiya Camisi yakınlarındaki 4 katlı bir binanın İsrail ordusu tarafından hedef alınması sonucu 7 kişi ölmüş, 37 kişi de yaralanmıştı.