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Dünya
AA 26.11.2024 21:46

BM, Lübnan'da ateşkes için taraflara fırsatı değerlendirme çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM), Hizbullah ile İsrail arasında olası ateşkes anlaşmasına ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, taraflara fırsatı değerlendirme çağrısı yaptı.

BM, Lübnan'da ateşkes için taraflara fırsatı değerlendirme çağrısında bulundu
[Fotograf: Reuters]

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulunuldu.

Lübnan'daki BM Geçici Gücü (UNIFIL) ve BM'nin Lübnan Özel Koordinatörlüğü'nün ateşkes anlaşmasının uygulanmasına destek vermeye hazır olduğunu belirten Haq, gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

Haq, "Tüm diplomatik çabaları destekliyor, daha istikrarlı ve güvenli bir gelecek için taraflara bu fırsatı değerlendirme çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Diğer taraftan İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yoğun bombardımanını sürdürdüğüne ilişkin haberler olduğuna işaret eden Haq, Hizbullah'ın da roket saldırılarını sürdürdüğünü, şiddetin sonlanması gerektiğini belirtti.

Haq, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) İsrail'in Beyrut'un güneyindeki bölgelerde "tahliye emirleri" verildikten sadece 20 dakika sonra yoğun saldırı gerçekleştirdiğini bildirdiğini aktardı.

Diğer taraftan Beyrut'a yönelik hava saldırılarında ise daha önceden bilgilendirilme yapılmadığını belirten Haq, Ekim 2023'ün ardından Lübnan'da yaklaşık 900 bin kişinin yerinden edildiğini kaydetti.

İsrail ordusu, beklenen ateşkes öncesi Lübnan'da bugün 180 noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail güvenlik kabinesi, Lübnan'da olası ateşkesi oylamak için Türkiye saati ile (TSİ) 17.00'de toplanmıştı.

Öte yandan Lübnan'ın El-Cedid televizyonu, olası ateşkesin TSİ 23.00'te ABD ve Fransa'nın yapacağı ortak açıklamayla duyurulacağını paylaştı.

Basında çıkan haberlerde ise Hizbullah ile İsrail arasında olası ateşkesin yarın sabah yürürlüğe gireceği belirtiliyor.

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