AA 28.01.2026 09:12

İşgalci İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda 1 Filistinli öldü, 1 kişi yaralandı

İşgalci İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Zahiriye beldesine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İşgalci İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda 1 Filistinli öldü, 1 kişi yaralandı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "20 yaşındaki Muhammed Raci Nasruh, Zahiriye beldesinde işgal güçlerinin (İsrail askerleri) açtığı ateş sonucu şehit oldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ağır yaralı olarak Zahiriye'den Dura Devlet Hastanesine kaldırılan gencin karın bölgesinden vurulduğu ve müdahaleye rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise karnından yaralanan Nasruh'un yanı sıra ayağından vurulan bir kişinin daha hastaneye nakledildiği aktarıldı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail güçleri Zahiriye beldesine baskın düzenleyerek belde merkezinde yoğun şekilde gerçek mermi ve gaz bombası kullandı. Müdahale sırasında 2 kişi vurulurken, çok sayıda Filistinli de atılan gazdan etkilendi.

Filistin topraklarında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de baskınlar, gözaltılar, öldürmeler, ev yıkımları, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetleri belirgin şekilde arttı.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da en az 1109 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500’den fazla kişi yaralandı ve 21 bini aşkın Filistinli gözaltına alındı.

Batı Şeria İsrail
