Kıyamet saatinde gece yarısına 85 saniye kaldı

Bilim odaklı bir savunuculuk grubu olan Atom Bilimcileri Bülteni, Rusya, Çin ve ABD gibi ülkelerin giderek daha saldırgan ve milliyetçi politikalar izlemesi nedeniyle dünyanın yıkıma hiç olmadığı kadar yakın olduğunu açıkladı.

Salı günü yapılan yıllık duyuruda, insanlığın sonuna ne kadar yaklaştığını simgeleyen Kıyamet Saati, gece yarısına 85 saniye kalaya ilerletildi.

Geçtiğimiz yıl gece yarısına 89 saniye kaldığını açıklayan bilim insanları, nükleer savaş riski, iklim krizi, biyoteknolojinin kötüye kullanım potansiyeli ve yapay zekanın yeterli kontrol mekanizmaları olmadan artan kullanımını bu kararın temel gerekçeleri olarak gösterdi.

Küresel iş birliği çöküşün eşiğinde

Grup tarafından yapılan açıklamada, büyük güçler arasındaki rekabetin hızlandığı ve varoluşsal riskleri azaltmak için gereken uluslararası iş birliğinin zayıfladığı vurgulandı.

Özellikle nükleer silaha sahip ülkeler arasındaki tırmanan çatışmalardan endişe duyulduğu ifade edilirken; Rusya-Ukrayna savaşı, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim ile İran'ın nükleer kapasitesine dair belirsizliklere dikkat çekildi.

Bilim ve Güvenlik Kurulu Başkanı Daniel Holz, dünyanın "biz ve onlar" şeklinde kutuplaşmasının herkesin kaybedeceği bir senaryoyu tetiklediğini belirterek, uluslararası güvenin yeniden tesis edilmesinin hayati önem taşıdığını kaydetti.

İklim değişikliği ve siyasi engeller

Duyuruda ayrıca küresel ısınmaya bağlı kuraklık, sıcak dalgaları ve sel felaketleri hatırlatıldı. Ülkelerin küresel ısınmayla mücadelede anlamlı anlaşmalar benimseyemediği belirtilirken; Donald Trump'ın fosil yakıtları destekleme ve yenilenebilir enerji üretimini engelleme çabalarına da değinildi.

1947 yılından bu yana kullanılan Kıyamet Saati, Soğuk Savaş'ın sonunda gece yarısına 17 dakika uzaklıktaydı. Son yıllarda küresel değişimlerin hızlanmasıyla birlikte, saat artık dakikalar yerine saniyelerle ifade ediliyor.

Uzmanlar, liderlerin ve ulusların varoluşsal risklere karşı birlikte hareket etmesi durumunda saatin geri alınabileceğini hatırlatıyor.