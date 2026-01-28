Çok Bulutlu 5.5ºC Ankara
Dünya
BBC 28.01.2026 08:52

Amazon işten çıkarma e-postasını yanlışlıkla gönderdi

ABD merkezli teknoloji devi Amazon, dünya genelindeki yeni işten çıkarma dalgasını çalışanlarına yanlışlıkla gönderilen bir e-posta ile duyurdu. Amazon Web Services (AWS) Kıdemli Başkan Yardımcısı Colleen Aubrey tarafından kaleme alınan eposta taslağı, bir yönetici asistanının çalışanlara gönderdiği takvim davetine dahil edildi.

Amazon işten çıkarma e-postasını yanlışlıkla gönderdi

Salı geç saatlerde paylaşılan ve "Şafağı Başlat Projesi e-postasını gönder" başlığını taşıyan mesajın, Amazon'un işten çıkarmalar için kullandığı kod adı olduğu anlaşıldı.

Kısa sürede iptal edilen mesajda; ABD, Kanada ve Kosta Rika'daki çok sayıda çalışanın, şirketi güçlendirme çabaları kapsamında işten çıkarıldığı bilgisi yer aldı.

Şafak Projesi ile yeni tensikat dalgası

Epostada, söz konusu kararın katmanları azaltmak, bürokrasiyi ortadan kaldırmak ve müşteriler için daha hızlı hareket edebilmek adına alındığı belirtildi. Amazon, geçtiğimiz Ekim ayı sonunda 14 bin kişinin işine son verileceğini açıklamıştı.

Şirket çalışanlarının haftalardır beklediği bu ikinci dalga ile toplam işten çıkarma sayısının 30 bine ulaşması öngörülüyor. Sürecin Mayıs ayı sonuna kadar devam etmesi beklenirken, ayrılan çalışanlara kıdem tazminatı ödeneceği bildirildi.

Teknoloji sektöründe iş gücü kaybı sürüyor

Amazon ile birlikte Meta, Google ve Microsoft gibi teknoloji devleri 2022'den bu yana on binlerce çalışanıyla yollarını ayırdı.

Sektörel veriler, son dört yılda teknoloji alanında yaklaşık 700 bin kişinin işsiz kaldığını gösteriyor.

Amazon CEO'su Andy Jassy yönetiminde şirket, maliyetleri düşürmeye odaklanırken daha sıkı bir çalışma kültürü benimsemiş durumda.

Haftada beş gün ofis zorunluluğu getiren şirket, aynı zamanda Amazon Fresh ve Amazon Go gibi markalı market zincirlerini kapatarak Whole Foods Market operasyonlarını genişletme kararı aldı.

Amazon Google Microsoft Kanada
