The Guardian 28.01.2026 09:02

İki yaşındaki çocuk bilardo şovlarıyla iki Guinness Dünya Rekoru kırdı

Manchester'da yaşayan iki yaşındaki Jude Owens, bilardoda gerçekleştirdiği zorlu vuruşlarla dünyanın en genç çifte rekor sahibi isimlerinden biri olarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi.

İki yaşındaki çocuk bilardo şovlarıyla iki Guinness Dünya Rekoru kırdı

Jude, geçtiğimiz yılın Ekim ayında, henüz 2 yıl 302 günlükken gerçekleştirdiği "banttan vuruş" (bank shot) ile bu alandaki en genç kişi ünvanını kazandı.

Bu başarıdan yalnızca beş hafta önce, 2 yıl 261 günlükken "çift delikli vuruş" (double pot) rekorunu da kıran Jude, resmi olarak her iki teknik vuruşu da gerçekleştiren en genç insan oldu. Küçük yetenek, aynı zamanda profesyonel bir sponsorluk anlaşması imzalayan en genç bilardo oyuncusu olarak da kayıtlara geçti.

Doğuştan gelen yetenek

Jude'un babası Luke Owens, oğlunun bilardo ıstakasını tutuşundaki doğallığı fark ettiğinde yeteneğini keşfettiğini belirtti.

Boyu masaya yetmediği için ilk başlarda bar taburelerini kullanan Jude için ailesi, şimdi mutfakta kullandıkları özel bir basamağı tercih ediyor.

Baba Owens, kendisinin bilardoya 10 yaşında başladığını hatırlatarak, oğlunun kendisinden çok daha fazla doğal yeteneğe sahip olduğunu ifade etti.

Guinness ailesinin en genç üyelerinden biri

Guinness Dünya Rekorları Genel Yayın Yönetmeni Craig Glenday, Jude gibi bu kadar genç birinin sergilediği beceri ve azmin oldukça özel olduğunu belirterek, onu rekorlar ailesine kabul etmekten heyecan duyduklarını dile getirdi.

2025 Birleşik Krallık Şampiyonası'nda özel bir törenle sahneye çıkan Jude, babasıyla yapacağı bir maçta kimin kazanacağı sorusuna ise büyük bir özgüvenle "Ben" cevabını veriyor.

Sadık bir Manchester United taraftarı olan ve futbolcu Bruno Fernandes'e hayranlık duyan Jude, bilardo dünyasının gelecekteki en büyük yıldız adaylarından biri olarak görülüyor.

