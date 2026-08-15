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Dünya
AA 15.08.2026 11:33

İşgalci İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 11'e çıktığı bildirildi.

İşgalci İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun hava saldırısıyla hedef aldığı Deyr ez-Zahrani beldesinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Sivil savunma ekiplerinin 3 kişinin cansız bedeni ile 5 yaralıyı enkaz altından çıkarmayı başardığı aktarılan haberde, sivil savunma ekiplerinden önce de hayatını kaybeden bir kişinin cenazesine ulaşıldığı kaydedildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Deyr ez-Zahrani beldesine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail ordusunun bu sabah, Lübnan'ın güneyindeki Ensar beldesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki işgale katılan birliklerine yönelik bir ihlalde bulunulduğunu iddia ederek Nebatiye ve Ensar'da Hizbullah altyapısına saldırı düzenlendiğini ileri sürmüştü.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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