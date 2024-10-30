Parçalı Bulutlu 12.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.10.2024 23:15

İşgalci İsrail ordusu, Ürdün sınırına yeni bir tümen kurulacağını duyurdu

Gazze Şeridi'ne ve Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Ürdün sınırına konuşlandırılacak yeni bir tümen kurulacağını duyurdu.

İşgalci İsrail ordusu, Ürdün sınırına yeni bir tümen kurulacağını duyurdu
[Fotograf: AFP]

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, İsrail'in Ürdün sınırına konuşlandırılacak "Doğu Bölge Tümeni" kurulmasını onayladığını belirtti.

Avichay, kararın, "İsrail ordusunun kuvvet yığınağı planlamasına uygun olarak bölgedeki operasyonel ihtiyaçlarının ve savunma kabiliyetlerinin" incelenmesinin ardından geldiğini kaydetti.

Sözcü Avichay, ayrıca, İsrail merkez komutanlığına bağlı olacak tümenin görevinin "sınır bölgesinde, 90. yol (güzergahında) ve yerleşim birimlerinde savunmayı güçlendirmek, terör olaylarına ve silah kaçakçılığına müdahale etmek, aynı zamanda barışçıl bir sınır sağlamak ve Ürdün ordusuyla işbirliğini güçlendirmek" olduğunu öne sürdü.

ETİKETLER
İsrail Ürdün
Sıradaki Haber
Gvir'den Smotrich'e: Kibirli, güvenlik ve ekonomi konularında cahil
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:22
Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait 3 tankın imha edildiğini duyurdu
23:20
ABD, Eygi'nin ölümüyle ilgili soruşturma için İsrail'e baskıyı sürdürdüğünü açıkladı
23:25
Togg, yazılım güncellemeleriyle T10X'in özelliklerine yenilerini eklemeye devam ediyor
23:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026'da tek haneli enflasyonu hedefliyoruz
22:42
Samsun'da kaçak tütün operasyonu: 20 bin makaron ele geçirildi
23:03
Gvir'den Smotrich'e: Kibirli, güvenlik ve ekonomi konularında cahil
İzmir depreminde hayatını kaybedenler anıldı
İzmir depreminde hayatını kaybedenler anıldı
FOTO FOKUS
Antalya'da ısrarla ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı
Antalya'da ısrarla ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ