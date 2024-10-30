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Dünya
AA 30.10.2024 20:35

UNIFIL: Tarafların BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına uymasını talep ediyoruz

irleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Sözcüsü Andrea Tenenti, Lübnan'da taraflardan BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına uymasını talep ettiklerini kaydetti.

UNIFIL: Tarafların BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına uymasını talep ediyoruz
[Fotograf: AA]

Tenent, Lübnan'dan video konferans yoluyla bağlanarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Barış gücünün her gün sahada çatışma gördüğünü aktaran Tenenti, çatışmalar nedeniyle devriyelerin askıya alındığını bildirdi.

Tenenti, ekim ayında BM mülküne zarar veren 30'dan fazla saldırı olduğunu kaydederek, bunlardan 20'sinin İsrail ordusu tarafından gerçekleştiğini belirtti.

"Mesajımız çok net. Tarafların BMGK'nın 1701 sayılı kararına uymasını talep ediyoruz." vurgusunda bulunan Tenenti, UNIFIL'in görev yetkisinde değişikliğin sadece BMGK tarafından alınan kararla yapılabileceğini söyledi.

Tenenti, Lübnan'ın güneyinden yaklaşık 500 bin kişinin ayrıldığını, bunun bölge nüfusunun büyük bir bölümü olduğunu belirtti.

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