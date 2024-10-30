Parçalı Bulutlu 12.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.10.2024 20:19

İngiltere'de maymun çiçeğinin yeni varyantı "klad 1b" ilk kez tespit edildi

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), maymun çiçeği (Mpox) virüsü varyantlarından "klad 1b"nin ülkede ilk kez tespit edildiğini açıkladı.

İngiltere'de maymun çiçeğinin yeni varyantı "klad 1b" ilk kez tespit edildi
[Getty]

UKHSA'dan yapılan açıklamaya göre, Afrika seyahati geçmişi bulunan bir kişide Mpox virüsünün klad 1b varyantı görüldü.

Bu kişinin Londra'daki Royal Free Hospital'daki yüksek riskli bulaşıcı hastalıklar bölümünde tedavi altına alındığı belirtilirken ülkede 2022'den beri düşük bulaşıcılık seviyesinde Klad 2 varyantının bulunduğu ifade edildi.

Virüsün yayılma riskinin düşük olduğu vurgulanan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UKHSA Sağlık Başdanışmanı Susan Hopkins, virüs görülen kişinin yakın temasta bulunduğu isimlerin de yakından takip edildiğini söyledi.

ETİKETLER
Maymun Çiçeği İngiltere
Sıradaki Haber
Rusya, mülklerine el koyma kararı alan Finlandiya'ya protesto notası verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:57
Beyaz Saray: İran, İsrail'in misillemesine karşılık vermemeli
21:28
ULAQ'tan Türkiye'nin ilk insansız deniz aracı ihracatı
21:22
Doğal gaz tarifesinde değişikliğe gidilmedi
21:04
Antalya'da ısrarla ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı
20:36
UNIFIL: Tarafların BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına uymasını talep ediyoruz
20:26
Eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ'lı yakalandı
İzmir depreminde hayatını kaybedenler anıldı
İzmir depreminde hayatını kaybedenler anıldı
FOTO FOKUS
Antalya'da ısrarla ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı
Antalya'da ısrarla ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ