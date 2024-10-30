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Dünya
AA 30.10.2024 18:35

İşgalci İsrail'in Lübnan'a dün geceden bu yana düzenlediği saldırılarda 27 kişi öldü

İsrail'in dün geceden bu yana Lübnan'ın güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda 27 kişinin yaşamını yitirdiği, 36 kişinin yaralandığı belirtildi.

İşgalci İsrail'in Lübnan'a dün geceden bu yana düzenlediği saldırılarda 27 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bölgelere dün ve bugün düzenlediği saldırılarda toplamda 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan'ın güneyine yönelik İsrail'in dün Sarafand beldesine düzenlediği saldırılar sonrası yapılan enkaz kaldırma çalışmalarında 15 sivilin cesetlerine ulaşıldığı, bunlar arasında Ali Hüseyin Halife adlı 6 aylık bir bebeğin bulunduğu aktarıldı.

İsrail'in güneydeki Sayda beldesinde gece saatlerinde iki konut binasına yaptığı saldırılar sonrasında 10 can kaybı ve 36 yaralı olduğu ifade edildi.

Lübnan'ın Sur iline bağlı Ganduriyye beldesine gece saatlerindeki İsrail saldırısında ise iki kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail güçlerinin, Lübnan'ın güneyindeki el-Hiyam beldesine karadan sızma girişimi dahil başta olmak üzere birçok bölgeye havadan ve karadan saldırılar düzenlediği belirtildi.

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