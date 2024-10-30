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Dünya
AA 30.10.2024 18:08

BM Güvenlik Konseyi, UNRWA'yı "dağıtma girişimlerine" karşı uyardı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) "dağıtma ya da küçültme" girişimlerine karşı çıktıklarını belirterek, bu girişimlere karşı uyarıda bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, UNRWA'yı "dağıtma girişimlerine" karşı uyardı
[Fotograf: Reuters]

15 BMGK üyesi, İsrail Meclisinin UNRWA'nın faaliyetlerinin durdurulmasını kapsayan yasa tasarılarını onaylamasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, BMGK üyelerinin UNRWA'nın kilit öneme sahip rolünün bilincinde olduğunun altı çizilerek ajansın, Gazze'de insani yardımın belkemiğini oluşturduğu kaydedildi.

"BMGK üyeleri, UNRWA'nın operasyonlarını ve yetkisini dağıtma ya da küçültme girişimlerine karşı güçlü bir şekilde uyarıyor." ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail Meclisinin kabul ettiği yasalardan derin endişe duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, İsrail hükümetine uluslararası yükümlülüklerine uyma çağrısı yapılarak, tüm tarafların UNRWA'nın görevini yerine getirmesine izin vermeleri talep edildi.

UNRWA'nın, hakkında ortaya atılan iddiaların ardından hızlı bir şekilde adım attığının not edildiği aktarılan açıklamada, Gazze'de uluslararası hukuka uygun şekilde Gazze'deki sivillere insani yardımın kolaylaştırılması için adım atılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, BMGK üyelerinin UNRWA çalışanlarının çalışmalarını takdir ettiği belirtilirken, ajansın hizmetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürebilmesinin öneminin altı çizildi.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

Soykırımcı İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan; sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan ajansın kapatılması ve itibarsızlaştırılması için kampanya yürütmeyi sürdürüyor.

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