Az Bulutlu 13.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.10.2024 17:51

Tayvan'da yaklaşan Kong-rey Tayfunu nedeniyle 3 binden fazla kişi tahliye edildi

Tayvan Adası'nda, yaklaşan Kong-rey Tayfunu nedeniyle doğu kıyısındaki Hualien ve güneybatıdaki Kaohsiung'de toprak kayması ve heyelan tehlikesi bulunan yerlerde yaşayanlar için tahliye tedbirleri alındığı aktarıldı.

Tayvan'da yaklaşan Kong-rey Tayfunu nedeniyle 3 binden fazla kişi tahliye edildi
[Fotograf: Reuters]

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, yaklaşan tayfun nedeniyle Haulien ilinde 13 ilçede 3 bin 25 vatandaş, kurulan 11 geçici barınağa ve diğer güvenli yerlere götürüldü.

Kaohsiung şehir merkezinde de bir afet önleme merkezi kurulduğu ve 5 merkez ilçenin bazı bölgeleri için ihtiyati tahliye emri verildiği belirtildi.

Merkezi Meteoroloji İdaresi, Tayvan'ın en güney ucu olan Eluanbi Burnu'nun 340 kilometre açığında, kuzeye doğru ilerleyen Kong-rey Tayfunu'nun yarın öğle ile akşam saatleri arasında Ada'daki yerleşimleri etkilemesi bekleniyor.

Çin ana karasında, Tayvan'ın karşı kıyısında yer alan Fucien eyaletinde de tayfun nedeniyle feribot seferlerinin ve sahil bölgeleri ile açık denizdeki inşaat faaliyetlerinin durdurulduğu belirtilmişti.

Tayfun nedeniyle Fucien ve kuzeyindeki Cıciang eyaletindeki nehirlerinde su seviyesinin artması beklenirken, yerel yönetimlerin sel koruma tedbirlerini artırması istenmişti.

Kong-rey, bu yıl Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen 21. tayfun oldu.

ETİKETLER
Tayvan
Sıradaki Haber
İspanya'da sellerde ölenlerin sayısı 72'ye yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:37
İşgalci İsrail'in Lübnan'a dün geceden bu yana düzenlediği saldırılarda 27 kişi öldü
18:39
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi
18:34
Katil İsrail'in Gazze'deki Meşru Beyt Lahiya bölgesine düzenlediği saldırıda 5 Filistinli öldü
18:33
Kurye gibi geldiler, uyuşturucu maddeleri piyasaya sürecekken yakalandılar
18:22
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:12
Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler 2 gün yasaklandı
İzmir depreminde hayatını kaybedenler anıldı
İzmir depreminde hayatını kaybedenler anıldı
FOTO FOKUS
Aksaray'da yürekleri ısıtan görüntü
Aksaray'da yürekleri ısıtan görüntü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ