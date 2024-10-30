Beyaz Saray: İran, İsrail'in misillemesine karşılık vermemeli

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, İran'ın yakın zamanda İsrail'e karşılık verip vermeyeceğine ilişkin gündemi değerlendirdi.

İran'ın başkanlık seçimlerinden önce saldırı olasılığına ilişkin Jean-Pierre, "İran, İsrail'in misillemesine karşılık vermemeli, bunu yapmamalılar. Eğer karşılık vermeyi seçerlerse biz İsrail'in kendini savunmasına destek vereceğiz ancak İran, İsrail'in misillemesine yanıt vermemeli." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında da yorum yapan Jean-Pierre, Mavi Hat boyunca diplomatik bir çözüm bulunması gerektiğine inandıklarını ve bunun için çalıştıklarını söyledi.