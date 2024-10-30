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Dünya
AA 30.10.2024 22:38

Gvir'den Smotrich'e: Kibirli, güvenlik ve ekonomi konularında cahil

İşgalci İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "kibirli, güvenlik ve ekonomi konularında cahil biri olduğunu" belirtti.

Gvir'den Smotrich'e: Kibirli, güvenlik ve ekonomi konularında cahil
[Fotograf: AP]

İsrail basınından İsrael Hayom'da yer alan haberde Ben Gvir'in kendisine yakın kişilere Smotrich'ten duyduğu memnuniyetsizliği ifade ettiği aktarıldı.

Söz konusu haberde, Ben Gvir'in, "Smotrich oldukça kibirli biri ve kendisini güvenlik ve ekonomi konularında her şeyi biliyor zannediyor. Artık iç güvenliği de anlıyor ama aslında hiçbir şey anlamıyor." diye konuştuğu kaydedildi.

İsrailli gazete, Ben Gvir'in Smotrich'ten duyduğu memnuniyetsizliği, Smotrich'in birkaç gün önce gazetecilere yaptığı ve Ben Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin ikiye katlanarak 5,4 milyar dolara çıkarılması talebini eleştirdiği bir açıklamaya bağladı.

Smotrich, Ben Gvir'in herhangi bir sonuç elde etmeden bakanlığının bütçesini ikiye katlamayı talep ettiğini söyleyerek eleştiride bulunmuştu.

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