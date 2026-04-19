Çok Bulutlu 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.04.2026 12:25

İşgalci İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde bazı evleri yıktı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği 2 beldede bazı evleri yıktı ve yolları kapattı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, geçici ateşkese rağmen İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Bayyada ve Nakura beldelerinde bazı evleri gece yarısından sonra patlayıcılarla yıktı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinin batı kesiminde ise bazı beldelere giden tali yolları toprak ve molozla kapatarak ulaşımı engelledi.

İsrail askerleri, daha önce de sınır hattındaki beldelerde çok sayıda evi patlayıcılarla tuzaklayarak havaya uçurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 31 Mart'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını ve İsrail sınırındaki köy ve beldelerdeki tüm evleri yıkacaklarını ifade etmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

ETİKETLER
Lübnan İsrail
Sıradaki Haber
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
Beyşehir'de bir yanda kış, bir yanda bahar
Beyşehir'de bir yanda kış, bir yanda bahar
FOTO FOKUS
Kızıldeniz'de "dijital altyapı" tehlikede mi?
Kızıldeniz'de "dijital altyapı" tehlikede mi?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ