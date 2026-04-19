AA 19.04.2026 12:15

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 150 hayvanı çaldı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait yaklaşık 150 küçükbaş hayvanı çaldı.

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 150 hayvanı çaldı
[Fotoğraf: Arşiv]

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın El-Muğayyir köyü doğusundaki El-Halail bölgesi yakınlarında bulunan arazilere baskın düzenledi.

İsrailli saldırganlar, bölgede Filistinli Enis Ebu Aliya'ya ait yaklaşık 150 koyunu çaldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, daha önce de hayvanlarını kasten köydeki tarım arazilerinde otlatarak Filistinlilerin ekinlerine ve mülklerine zarar verdiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik saldırı, baskın ve mülklere el koyma olaylarında ciddi artış yaşanıyor.

Filistinliler, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgede halkı yerinden etmeye yönelik sistematik eylemler gerçekleştirdiğini ve bu kapsamda kasıtlı olarak geçim kaynaklarını hedef aldığını belirtiyor.

Batı Şeria İsrail
