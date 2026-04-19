Çin'de insansı robotlar yarı maraton dünya rekorunu kırdı

Başkent Pekin'de ikinci kez düzenlenen, insanlar ve insansı robotların aynı parkurda yan yana yarıştığı koşu yarışı, spor ve teknolojinin ilginç buluşmasına tanıklık etti.

"Pekin E-Şehir Yarı Maratonu ve İnsansı Robot Yarı Maratonu" olarak adlandırılan organizasyonda, 21,1 kilometrelik parkurda insansı robotlar, bir insanın aynı mesafede elde ettiği en iyi dereceden daha hızlı sürelerde yarışı tamamladı.

Çinli cep telefonu üreticisi Honor'un geliştirdiği aynı insansı robot modeli 50 dakika 26 saniyelik dereceyle yarışta birinci olurken aynı modeldeki, farklı ekiplerce yarıştırılan iki robot, 50 dakika 56 saniyelik ve 53 dakika 1 saniyelik dereceyalerle onu izledi.

Yarı maraton dünya rekorunu erkeklerde Ugandalı atlet Jacob Kiplimo Mart 2026'da Lisbon'da düzenlenen yarışta 57 dakika 20 saniyelik dereceyle kırmıştı. Kadınlarda ise rekor, 2021'de Valencia'da kaydettiği 1 saat 2 dakika ve 52 saniyelik dereceyle Etiyopyalı Letesenbet Gidey'in elinde bulunuyor.

Denge ve koordinasyon yetkinliği de arttı

Yarışta bir yanda binlerce insan koşucu ter dökerken aynı parkurda metal bariyerlerle ayrılan paralel hatta insansı robotlar, normal koşucuların yanı başında, kendi aralarında rekabet etti.

Aralarında teknoloji robotik şirketleri, üniversiteler, araştırma enstitüleri, robot kulüpleri ile meraklıların olduğu ekipler, geliştirdikleri 105 insansı robotla katıldı.

Geçen yıl ilk kez düzenlenen İnsansı Robot Yarı Maratonu'nu, Pekin İnsan Robotiği İnovasyon Merkezi tarafından geliştirilen, "Tiangong Ultra" adlı insansı robot, 2 saat 40 dakika ve 42 saniyelik dereceyle kazanmıştı.

Geçen yılki yarışta yarışı bitirebilenler de dahil çok sayıda robot parkurda bocaladığı, dengesini kaybederek düştüğü ve hasara uğradığı görülmüştü.

Bu yıl ise robotların büyük bölümünün hızın yanında denge ve koordinasyon bakımından yetkinliğinin arttığı, yarışta geçen yıla kıyasla az sayıda robotun sorun yaşadığı gözlendi.

Çin insansı robotları kritik teknoloji olarak görüyor

İnsansı robotların bir yıl gibi kısa bir zaman içinde gerek hız gerekse de hareket yetkinliği bakımından kaydettiği büyük ilerleme, Çin'in insansı robot teknolojisindeki hızlı gelişimini gözler önüne serdi.

Çin yönetimi, insansı robotları, yapay zeka ile geleceği şekillendirecek teknolojilerden biri olarak görüyor.

Gerçek dünyada zorlu fiziksel şartlara dayanabilecek robotlar yapmanın, afet kurtarma operasyonlarından zehirli atık temizlemeye, akıllı imalattan yaşlı bakımına dek çok sayıda alanda dönüştürücü uygulamalara olanak sağlayabileceği öngörülüyor.