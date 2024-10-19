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Dünya
AA 19.10.2024 13:23

İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı BM'ye bağlı okulu bombaladı

İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.

İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı BM'ye bağlı okulu bombaladı
[Fotograf: AA]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı "Esma" okulunu bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, bazı kişiler de yaralandı.

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 500 Filistinli öldü, 99 bin 546 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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