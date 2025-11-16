Parçalı Bulutlu 12.6ºC Ankara
Dünya
AA 16.11.2025 14:39

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda 14 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde baskınlar düzenledi.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin kuzeyinde yer alan Beyt Ummar ile Dura beldelerine düzenlenen baskınlarda 8 Filistinli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında İsrail askerlerinin 13 Ekim'de Beyt Ummar'da açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Bilal isimli Filistinli çocuğun babası Baha Sabarane de var.

Batı Şeria'nın Beytullahim kentinin batısında bulunan Husan beldesinde ise serbest bırakılan Filistinli tutuklu Cemal Hammamera ile oğlu Muhammed, evlerine düzenlenen baskın sonrası gözaltına alındı.

Beytullahim'in güneyindeki Irtas köyünde ise 2 Filistinli İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentine bağlı Ketf el-Vad mahallesinde serbest bırakılan Filistinli eski tutuklu Halid Rai ise İsrail askerlerince darbedildikten sonra gözaltına alındı.

Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim'in Kaffin beldesinde ise İsrail güçleri evine baskın düzenleyip arama yaptığı Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerlerinin sabah saatlerinde Nablus kenti ile Doğu Kudüs'te düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail Batı Şeria
