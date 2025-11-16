Parçalı Bulutlu 12.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.11.2025 14:28

Gazze'de sağlık durumu felaket düzeyinde: Tıbbi çadırlar su altında kaldı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’ndeki sağlık durumunun hala felaket boyutunda olduğunu ve yoğun yağış ile şiddetli rüzgarların etkisiyle yeni kurulan "tıbbi çadırların" hizmet dışı kaldığını duyurdu.

Gazze'de sağlık durumu felaket düzeyinde: Tıbbi çadırlar su altında kaldı
[Fotograf: AA]

Bakanlık Sözcüsü Halil ed-Dekran, yaptığı açıklamada, "Gazze’deki sağlık durumu, ateşkes anlaşması maddelerine uymayan işgalcilerin tutumu nedeniyle hala son derece kötü." dedi.

Katil İsrail’in engellemelerinin devam ettiğini vurgulayan Dekran, "İsrail’in ilaç ve tıbbi malzemelerin girişini engellediğini, yaralı ve hastaların tedavi için Gazze dışına çıkışını da durdurduğunu" söyledi.

Dekran, İsrail’in resmi evrakları ve sevk kağıtları hazır olmasına rağmen 16 bin 500 hasta ve yaralının Gazze dışına çıkışını engellediğini söyledi.

Yağışların sağlık hizmetlerini durma noktasına getirdiğini ifade eden Dekran, vatandaşlara sağlık hizmeti vermek amacıyla kurulan çadırların şiddetli yağışlar ve rüzgarlar nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

Dekran, uluslararası topluma, "Gazze’ye acilen çadır, prefabrik ev ve inşaat malzemelerinin girişinin sağlanması" çağrısında bulundu.

Binlerce çadır su altında kaldı

Filistin topraklarını 14 Kasım'dan bu yana etkisi altına alan soğuk hava dalgası ve yoğun yağış, Gazze’nin birçok bölgesinde binlerce yerinden edilen kişinin çadırlarını su altında bıraktı.

Sözcü Dekran, kış koşullarının etkisiyle "hastalık ve salgınların artacağı" uyarısında bulunarak, güvenli barınma imkanı olmayan yüz binlerce kişinin yüksek risk altında olduğunu söyledi.

Dekran ayrıca, "yağmur sularının içme suyu kaynaklarına karışması sonucu artan kirlilik" nedeniyle de ciddi sağlık tehlikeleri oluştuğunu belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi ve Hamas’ın açıklamalarına göre, İsrail özellikle insani protokolle ilgili bölümlerde anlaşmaya uymayarak gıda, tıbbi malzeme ve acil yardım taşıyan tırların girişini engellemeyi sürdürüyor

ETİKETLER
Filistin Devleti Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Sakurajima Yanardağı’nda patlama: Küller 4,4 kilometre yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:05
Et ve Süt Kurumu'ndan et ithalatıyla ilgili iddialara yalanlama
16:22
Gabar'da öğrencileri ağırladı
15:31
Kartepe Teleferiği'nde bakım çalışması yapılacak
15:18
İmamoğlu iddianamesinde yer alan telefon notundan dikkat çeken detaylar çıktı
15:06
Türkiye, KDC ile isyancı gruplar arasında imzalanan anlaşmadan memnun
14:42
İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı
Gazze’de 700 bin ton atık halk sağlığını tehdit ediyor
Gazze’de 700 bin ton atık halk sağlığını tehdit ediyor
FOTO FOKUS
Türk borundan ürettiler NATO standartlarının üstüne çıktılar
Türk borundan ürettiler NATO standartlarının üstüne çıktılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ