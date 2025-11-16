Duman 12.3ºC Ankara
Dünya
AA 16.11.2025 11:52

Sakurajima Yanardağı’nda patlama: Küller 4,4 kilometre yükseldi

Japonya'nın güneyindeki Kagoşima Körfezi'nde bir yarımadada bulunan Sakurajima Yanardağı'nda patlama oldu. Patlamada küller 4,4 kilometre yükselirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin güneyinde yer alan Sakurajima Yanardağı'nda yerel saatle 00.57'de meydana gelen patlama sonrası küllerin 4 bin 400 metreye kadar yükseldiğini açıkladı.

Patlamanın ardından ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede bulunan binalarda da herhangi bir hasar tespit edilmedi.

Patlama sonrası yanardağdaki faaliyetler sürerken, yayılabilecek duman ve kül için çevre eyaletlere uyarıda bulunuldu.

Sakurajima, Japonya'nın en aktif yanardağı olarak biliniyor ve Şubat 2016'dan beri kratere 2 kilometreden fazla yaklaşılmasına izin verilmiyor.

Yanardağın bulunduğu yarımada eskiden Kagoşima Körfezi içinde ayrı bir adayken, 1914'te yaşanan büyük yanardağ patlamasının ardından lavların doğudaki kıyı hattını doldurmasıyla Osumi Yarımadası ile birleşmişti. Patlama, Japonya tarihindeki en büyük yanardağ patlaması olarak kayıtlara geçmişti.

Japonya
Aliyev: Zengezur Koridoru'nun Azerbaycan kısmının inşası tamamlanmak üzere
