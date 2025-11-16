Parçalı Bulutlu 12.6ºC Ankara
Dünya
AA 16.11.2025 14:22

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 araca saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Sincil beldesinde Filistinlilere ait 4 araca saldırarak zarar verdi.

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 araca saldırdı
[Fotoğraf: Arşiv]

Sincil Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, toprakları gasbeden bir grup İsraillinin, sabah saatlerinde beldeye doğu girişinden sızdığı kaydedildi.

Beldeye sızan İsraillilerin, köyün çevresinde bulunan Filistinlilere ait 4 aracın camlarını kırdığı, lastiklerini patlattığı aktarıldı.

Belediyeye ait güvenlik kameralarının, İsraillilerin Sincil'deki mülklere kasıtlı saldırı anlarını kaydettiği ifade edildi.

Belediyenin açıklamasında İsraillilerin, saldırılarının her geçen gün arttığına dikkat çekildi.

İsraillilerin işlediği suçların Filistinliler arasında korku yayma ve belde sakinlerine gözdağı verme amacıyla yapıldığı vurgulandı.

Sincil Belediye Başkanı Baha Fukaha, eylül ayında yaptığı açıklamada, beldenin son iki yılda Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen onlarca saldırıya maruz kaldığını duyurmuştu.

Batı Şeria
