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Dünya
AA 31.01.2025 13:38

İşgalci İsrail ordusu, 11 gündür Batı Şeria'ın kuzeyindeki kuşatma ve saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin kentiyle başlayarak genişlettiği kuşatma ve saldırılarına 11 gündür devam ediyor.

İşgalci İsrail ordusu, 11 gündür Batı Şeria'ın kuzeyindeki kuşatma ve saldırılarını sürdürüyor
[Fotograf: AA]

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İşgalci  İsrail, 21 Ocak'ta Cenin kenti ve mülteci kampına başlattığı saldırılarını 11'inci günde sürdürüyor.

Soykırımcı İsrail'in Cenin'e saldırılarında şu ana kadar 19 kişi yaşamını yitirdi, 50 Filistinli yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Cenin'deki saldırıları kapsamında Filistinlileri yerinden ederek yaklaşık 100 evi yıktı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Tulkerim kenti ve mülteci kampına 27 Ocak'ta başlattığı ablukayı da sürdürüyor.

Tulkerim kentinde bazı Filistinlilerin evlerini kuşatmaya aldıktan sonra içindekilere teslim olmaları çağrısı yapan İsrail askerleri, kuşatmaya aldığı 2 eve gerçek mermi ve ses bombalarıyla ateş açtı.

İsrail güçleri, söz konusu evlerde 2 kişiyi de gözaltına aldı.

İsrail'in Tulkerim'deki saldırılarında 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 894 Filistinli hayatını kaybetti.

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