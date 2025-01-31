Duman 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.01.2025 13:00

İsrail basınına göre, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı bugün açılacak

Soykırımcı İsrail ordusunun işgali nedeniyle 8 ayı aşkın süredir kapalı olan Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın bugün açılacağı duyuruldu.

İsrail basınına göre, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı bugün açılacak

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Tel Aviv ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması doğrultusunda Refah Sınır Kapısı'nın bugün öğleden sonra açılmasının planlandığı ifade edildi.

Gazze'deki 50 yaralının, işgal nedeniyle 7 Mayıs 2024'ten bu yana kapalı olan Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a gönderileceği kaydedildi.

Sınır kapısındaki kontrolün Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu (EUBAM) ve Hamas ile bağlantılı olmayan Filistinli yetkililer tarafından yapılacağı aktarıldı.

İsrail yönetiminden ise Refah Sınır Kapısı'nın bugün açılacağı yönündeki haber hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Gazze ile Mısır arasında yer alan Refah Sınır Kapısı'nı 7 Mayıs 2024'te işgal etmişti.

Gazze'nin dış dünyaya açılan tek sınır kapısı olan Refah, o tarihten bu yana geçişlere kapalıydı.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasının maddeleri arasında Refah Sınır Kapısı'nın yeniden geçişlere açılması da yer alıyordu.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Güney Kore'de kalkış öncesi yangın çıkan yolcu uçağının karakutusu bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:47
Trump: Siz söyleyin olay yeri neresi? Su mu? Yüzmeye gitmemi mi istiyorsunuz?
13:43
Fransa, Grönland'a askeri birlik göndermesinin söz konusu olmadığını belirtti
13:40
İşgalci İsrail ordusu, 11 gündür Batı Şeria'ın kuzeyindeki kuşatma ve saldırılarını sürdürüyor
13:36
İsrail hapishanesinde 20 yıl kalan Filistinli Cear, esir takasıyla özgürlüğüne kavuştu
13:34
Yunanistan Parlamentosu ikinci tur seçimde de cumhurbaşkanını belirleyemedi
12:54
Kartalkaya'daki yangının ayrıntılı hasar tespit raporu savcılığa sunuldu
Katil İsrail'in Cibaliye'de yaptığı yıkım gün yüzüne çıktı
Katil İsrail'in Cibaliye'de yaptığı yıkım gün yüzüne çıktı
FOTO FOKUS
Gelinciktepe bölgesinde 8 bin 914 konutun 2 bin 175'ini tamamlandı
Gelinciktepe bölgesinde 8 bin 914 konutun 2 bin 175'ini tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ