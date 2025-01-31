İsrail basınına göre, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı bugün açılacak

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Tel Aviv ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması doğrultusunda Refah Sınır Kapısı'nın bugün öğleden sonra açılmasının planlandığı ifade edildi.

Gazze'deki 50 yaralının, işgal nedeniyle 7 Mayıs 2024'ten bu yana kapalı olan Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a gönderileceği kaydedildi.

Sınır kapısındaki kontrolün Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu (EUBAM) ve Hamas ile bağlantılı olmayan Filistinli yetkililer tarafından yapılacağı aktarıldı.

İsrail yönetiminden ise Refah Sınır Kapısı'nın bugün açılacağı yönündeki haber hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Gazze ile Mısır arasında yer alan Refah Sınır Kapısı'nı 7 Mayıs 2024'te işgal etmişti.

Gazze'nin dış dünyaya açılan tek sınır kapısı olan Refah, o tarihten bu yana geçişlere kapalıydı.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasının maddeleri arasında Refah Sınır Kapısı'nın yeniden geçişlere açılması da yer alıyordu.