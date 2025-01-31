Şehit Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Dayf kimdir?

İzzettin El-Kassam Tugayları’nın sözcüsü Ebu Ubeyde, katil İsrail’le yapılan esir takası devam ederken komutanları Muhammed Dayf’ın şehit edildiğini duyurdu.

İsrail saldırıları sırasında Dayf’ın haricinde birçok saha komutanın da şehit olduğunu belirten Ubeyde, “El-Kassam Tugayları sisteminin Gazze'deki savaş boyunca bir saat bile liderlik boşluğu yaşamadığını” ve “bir liderin yerini birçok liderin, bir şehidin yerini ise binlerce şehidin aldığını” vurguladı.

Peki, 1980’lerde katıldığı Kassam Tugayları’nın 2002’den beri liderliğini yapan Muhammed Dayf kimdir?

Muhammed ed-Dayf kimdir?

İsrail’in onlarca yıldır peşinde olduğu ve Filistin'deki direnişin sembol isimlerinden biri olarak tanınan Dayf kimdir?

Hamas’ın silahlı kanadı İzzettin El-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf (Ebu Halid) 20 yıldan fazla bir süredir belli olmayan bir ses ve görüntüyle yalnızca birkaç kez ortaya çıktı.

Hamas’ın üst düzey yetkilileri dışında kimse onu tanımıyordu. Başına ödül koyan İsrail de onu yalnızca o karartılmış görüntü ve imajıyla biliyor.

[Kassam Tugayları'nın paylaştığı şehitler fotoğrafı. Muhammed Dayf en üstte görünüyor.]

Asıl adı Muhammed Diyab İbrahim el-Mısri olan Dayf, 1965 yılında Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde, Filistinlilerin İsrail’e karşı başlattığı direnişin ortalarında, deyim yerindeyse Filistin'i özgürleştirmek için ilk kurşunların atıldığı bir ortamda dünyaya geldi.

Fakir bir ailede büyüyen Dayf, ailesine destek olmak için eğitimine bir süre ara verdi ancak daha sonra Gazze İslam Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladı. İleride birlikte Hamas’ın silahlı kanadı İzzzettin El-Kassam Tugayları'nı kuracağı arkadaşlarıyla da bu sırada tanıştığı tahmin ediliyor.

1989 yılında İsrail tarafından tutuklanan Dayf, Hamas'a üye olduğu suçlamasıyla 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hayalet komutan

İzzettin El-Kassam Tugayları’nın komutanı iki lakapla anılıyor: Dayf ve Ebu Halid.

Muhammed Dayf’ın tiyatroyu çok sevdiği biliniyor. Hatta üniversite yıllarında kurduğu tiyatro kulübünde sahneye çıktığı da. Emevi ve Abbasi döneminde yaşamış tarihi bir şahsiyet olan “Ebu Halid” rolünü canlandırmasından dolayı bu ünvanla çağrılıyor.

Dayf lakabı ise misafir demek. Kendisine "misafir" lakabı, 2000 yılındaki İkinci İntifada öncesinde Gazze ile Batı Şeria arasında yaptığı seyahatler ve İsrail zulmünden kaçarken Filistinli aileler tarafından defalarca karşılanıp, ağırlanmasına istinaden verildi.

Dayf’ın üç fotoğrafı vardı. Biri çok eski, ikincisi maskeli, üçüncüsü de gölgesinin fotoğrafı. Dünyanın en güçlü istihbaratına sahip olmakla övünen İsrail’in bile elinde Dayf’ın yeni bir fotoğrafı yoktu.

Ne İsrail istihbaratı (Mossad) ne de askeri istihbarat servisi (Şin Bet), “Yılan Adam” adını verdikleri kişinin kişiliğine dair net bir resme sahip değildi.

27 yıl boyunca, onu öldürmeye yönelik pek çok girişim başarısızlıkla sonuçlandı ve doğrulanmamış bilgiler, onun 2003 yılında yaralandığını ve felçli kaldığını, ancak varlığının daha belirgin ve güçlü hale geldiğini gösteriyordu.

Mossad, onun "hayatta kalma konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip, gizemlerle çevrili ve dikkat çekmemeye son derece istekli bir hedef" olarak tanımlıyordu.

Muhammed ed-Dayf hakkında biraz olsun bilgi bulmak imkansız. Zira, onlarca yıldır Filistin direniş hareketinin liderlerinin ve kadrolarının tasfiyesi ve suikastları İsrail'in en öncelikli stratejileriden biri olageldi.

İsrail 90'lı yıllardan bu yana, Şeyh Ahmed Yasin (2004), Dr. Abdülaziz Al-Rantisi (2004), Yahya Ayyaş (1996) ve Salah Şahade (2002) dahil olmak üzere birçok Hamas liderini öldürdü. Ancak Muhammad ed-Dayf kendisini hedef alan suikastlara rağmen hayatta kalmıştı.

Ocak 2011’de annesi vefat ettiğinde tüm Hamas liderleri cenaze törenine katıldı. Kendisi geldi mi gelmedi mi bilinmiyor. O dönem kimileri geldiğini ama hiç kimsenin bilmediğini söyledi. Bazıları güvenlik nedeniyle hiç gelmediğini öne sürdü. Bir kısmı da yaşlı bir adam kılığına girerek annesine veda edip gittiğini iddia etti.

Teknolojiyi kullanmıyor. Akıllı ve kıvrak zekalı biri. Görünmeyi sevmiyor. İsrail ile yeni bir çatışmanın başlayacağını duyuracağı zamanlarda nadiren sesli mesajlar yayınlamak zorunda kalıyordu.

Saklanma ustası

Dayf’ı gençliğinde tanıyanlar, planlama, kontrol etme, bağlantı kurma becerisinin yanı sıra, güçlü bir duruşa, yüksek güvenlik duygusuna ve isterse büyük bir saklanma yeteneğine sahip bir adam olduğunu söylüyor.

İsrail baskınlarından ve saldırılarından kaçmak için sürekli bir bölgeden diğerine gitmesi nedeniyle Dayf yani misafir olarak adlandırılıyordu.

Hamas kaynakları, İsrail'in onu öldürmeye yönelik geçmiş çabalarından birinde bir gözünü kaybettiğini ve bir bacağında ciddi yaralanmalar meydana geldiğini söylüyor.

Karısı, yedi aylık oğlu ve üç yaşındaki kızı, 2014'te bir İsrail hava saldırısında öldürüldü.

Dayf, Hamas'ın hem Gazze'de daha etkili roketler inşa etme çalışmalarını hem de bölgedeki muazzam tünel kompleksini yönetiyordu.

Dayf'ın askeri operasyonları tünellerden ve muhtemelen yer üstündeki gizli yerlerden yönettiği düşünülüyordu ancak kendisi hiçbir zaman görülememişti.